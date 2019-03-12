РИАМО - 12 мар. На первичном рынке премиального жилья столицы пятый месяц подряд отмечаются высокие показатели по количеству сделок, сообщает во вторник «Интерфакс».

Согласно исследованию компании Savills, ежемесячно на рынке элитных новостроек Москвы проходит примерно 70 сделок. За нынешнюю зиму покупатели приобрели 225 квартир и апартаментов, это на 65% больше, чем за аналогичный период прошлого года.

«Никогда ранее мы не наблюдали столь большого количества сделок в сегменте премиальных новостроек на протяжении такого длительного периода времени. Очевидно, что сейчас, в начале года, покупатели стремятся как можно скорее зафиксировать лучшие условия, а максимально широкий выбор предложений, как по цене, так и по районам этому способствует», – рассказал директор департамента мониторинга рынка и оценки Savills в России Анатолий Довгань.

Так, сегодня зафиксирован максимальный объем предложения на первичном рынке премиального жилья Москвы. На конец февраля 2019 года в реализации у застройщиков премиального сегмента находится около 2,9 тысячи лотов, что на 8% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В числе лидеров по количеству предложений Пресненский район, Хамовники и Тверской район.

При этом средняя цена предложения на рынке премиальных новостроек по итогам февраля составила 852 тысячи рублей за квадратный метр. Дороже всего – от 1 миллиона рублей за квадратный метр – проекты в трех районах центра города: Патриаршие пруды, Остоженка и Якиманка.