РИАМО - 12 мар. Информация о конфликте на борту самолета рейса Доха - Москва не соответствует действительности, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы управления на транспорте МВД России по Центральному федеральному округу.

Ранее в СМИ появилась информация, что гражданин РФ устроил драку на борту самолета рейса Доха – Москва. Экипаж запросил помощь экстренных служб по прилете в «Домодедово» в связи с инцидентом.

«Информация о драке в самолете не подтвердилась», - сказал собеседник агентства.