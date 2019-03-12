РИАМО - 12 мар. Порядка 20% автобусов коммерческих перевозчиков Подмосковья приведены к единому цветовому региональному стандарту, сообщил во вторник журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы планируем введение единой цветовой гаммы, которая позволит нам ввести единый стандарт по цвету на территории Московской области. Все автобусы «Мострансавто» уже работают на сегодняшний день в едином цветовом стандарте. С учетом уже проведенной работы 20% автобусов находятся в единой цветовой гамме у коммерческих перевозчиков», – сказал Гержик.

Он подчеркнул, что в Подмосковье регулярно обновляется автобусный парк. В этом году планируется выпустить на линии не менее 1,2 тысячи машин.

С 1 января 2019 года на 94 автобусных маршрутах в Московской области вместо ГУП «Мострансавто» вышли новые перевозчики. Перемены коснулись маршрутов в Химках, Долгопрудном, Наро-Фоминском городском округе, Королеве, Мытищах, Подольске, Домодедове, Красногорске, в Одинцовском и Ленинском районах. По итогам открытого конкурса, право обслуживания перешло к новым перевозчикам — компаниям «Стартранс» и «Домтрансавто».