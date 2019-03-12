РИАМО (ПОДОЛЬСК) - 12 мар. В микрорайоне Климовск Подольска подрядчики приступили к уборке территории от мусора, появившегося после таяния снега, сообщается в группе «Территориальное управление «Климовск» в соцсети «ВКонтакте».

«Благоустройство в микрорайоне Климовск. Подрядные организации приступили к уборке мусора, появившегося после обильного таяния снега. От нашего отношения к городу зависит его благополучие. Помните, что чисто не там, где убирают, а там, где не мусорят», – говорится в сообщении.

За сброс мусора вне отведенных и не оборудованных для этого местах может грозить административный штраф в размере от 4 до 5 тысяч рублей. Должностные лица могут заплатить штраф от 30 до 50 тысяч рублей, а юридические лица - от 300 до 500 тысяч рублей.