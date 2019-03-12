РИАМО - 12 мар. Губернатор Московской области Андрей Воробьев в ходе заседания регионального правительства поручил ликвидировать несанкционированную свалку в городском округе Подольск.

«Андрей Юрьевич, хотел бы обратить ваше внимание на проблему, связанную с состоянием свалки в деревне Лучинское на территории бывшего военного городка заброшенного. Поступило порядка 40 жалоб по этой тематике. Соответственно люди жалуются, а вопрос не решается», - сказал министр государственного управления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

Воробьев поручил решить эту проблему.

«Прошу вас в течение месяца с этим бардаком разобраться. Дмитрий Александрович, подключайтесь, пожалуйста», - отметил Воробьев, обращаясь к заместителю председателя правительства Московской области – министру экологии и природопользования региона Дмитрию Куракину.

Он отметил, что нельзя допускать существование несанкционированных свалок.

С начала 2019 года Московская область перешла на новую систему обращения с отходами. Регион стал первым в стране, где в каждом муниципалитете внедряется раздельный сбор мусора. Согласно новой системе, мусор будет перерабатываться раздельно, из него извлекут максимально возможное количество полезных фракций.