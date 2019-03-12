РИАМО - 12 мар. В столице завершается монтаж металлоконструкций эстакады на Дорожной улице через железнодорожные пути необщего пользования, после реконструкции улицы будет обеспечен еще один удобный выезд транспорта на МКАД, говорится в сообщении пресс-службы департамента строительства Москвы.

«Завершается монтаж металлоконструкций эстакады на Дорожной улице через железнодорожные пути необщего пользования. Подпорные стенки выполнены в монолите, ведется устройство насыпи», – сообщил руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

По его словам, работы по реконструкции Дорожной улицы проводятся по поручению мэра Москвы Сергея Собянина. После их завершения будет обеспечен еще один удобный выезд автотранспорта на МКАД, который разгрузит Варшавское шоссе.

Кроме этого, ведутся монолитно-бетонные работы на трех подземных пешеходных переходах, на двух уже завершено устройство пешеходных тоннелей.

Работы ведутся по проекту реконструкции Дорожной улицы на участке от Кантемировской улицы до МКАД. Реконструкция и строительство Дорожной улицы пройдет на участке 6,67 километра, также здесь построят эстакаду на пересечении с железнодорожными путями необщего пользования протяженностью 174 метра, реконструируют улично-дорожную сеть – 1,3 километра, построят три подземных пешеходных перехода.

Проезжая часть эстакады шириной 18,64 метра обеспечит пропуск транспорта по двум полосам движения в каждом направлении. Также будут обустроены полосы безопасности и установлено центральное разделительное ограждение.

«В настоящее время Дорожная улица разобщена на три участка с одной-двумя полосами движения в каждом направлении. После реконструкции она станет полноценной магистралью с двумя полосами движения в каждом направлении», – добавил Бочкарев.

В дальнейшем здесь предстоит построить несуществующие участки от улицы Кирпичные выемки до улицы Газопровод, и от Сумского проезда до строящейся Южной рокады.