РИАМО - 12 мар. В январе–феврале 2019 года на Московской железной дороге во всех видах сообщения было перевезено 94 тысячи контейнеров ДФЭ (TEU, двадцатифутовый эквивалент), что на 15,8% больше, чем за аналогичный период 2018 года, говорится в сообщении пресс-службы Московской железной дороги.

«Во внутреннем сообщении отправлено 50,4 тысячи ДФЭ (+15,7%), в транзитном – 19,4 тысячи ДФЭ (+14%), в экспортном – 10,4 тысячи ДФЭ (+25,8%), в импортном – 13,7 тысячи ДФЭ (+12,2%)», – говорится в сообщении.

Кроме того, перевозка груженых контейнеров во всех видах сообщения в январе-феврале выросла, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, на 11,5% и составила 64,9 тысячи ДФЭ.

Так, перевезено более 740 тысяч тонн грузов, рост на 11%. Больше всего за этот период перевезли химикатов и соды – 12,3 тысячи ДФЭ; автомобилей и запчастей – 8,1 тысячи; машин, станков и двигателей – 5,9 тысячи; промышленных товаров – 6,2 тысячи; прочих продовольственных товаров – 5,6 тысячи.