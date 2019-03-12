РИАМО - 12 мар. Порядка 300 столичных ресторанов разработали специальное меню в честь фестиваля «Крымская весна», который пройдет с 16 по 18 марта на 13 городских площадках, сообщил во вторник журналистам министр правительства Москвы, руководитель департамента торговли и услуг Алексей Немерюк.

«Мы с нашими московскими рестораторами проработали вопрос, около 300 ресторанов сделают специальное тематическое меню в дни «Крымской весны». Например, в ресторане «Грабли» будут блюда из крымской рыбы, в ресторане «Мясо&Рыба» начиная с 15 марта будет объявлен месяц крымской рыбы», – сказал Немерюк.

Он отметил, что также рестораторы на площадках фестиваля будут готовить различные деликатесы, в том числе жареную барабульку, плов из баранины, азу по-татарски, лагман, крымские чебуреки янтык и сарму.

«Весь список мы обязательно опубликуем на нашем портале, где можно познакомиться и узнать о кулинарии, предпочтениях крымчан в московских ресторанах», – добавил Немерюк.

Фестиваль «Крымская весна» пройдет на 13 московских площадках с 16 по 18 марта. Посетителей ждет широкий выбор крымских продуктов и разнообразные блюда, приготовленные по традиционным для этого региона рецептам.

В культурной программе этого праздника – выставки, концерты, литературные вечера, интерактивные театрализованные представления, народные игры, а также творческие и кулинарные мастер-классы.

Инициатором проведения фестиваля выступила Общественная палата РФ, организатором – правительство Москвы.