РИАМО – 12 мар. Эксперты Greenpeace и компании-разработчика компьютерных программ AirVisual назвали страны, в которых самый грязный воздух, сообщает Газета.ru.

Авторы рейтинга оценивали, сколько микрочастиц пыли в среднем содержится в воздухе тех или иных городов, так как это один из самых опасных для человека видов загрязнения воздуха. Частицы оседают в легких, это может вызвать серьезные проблемы со здоровьем – от аллергии до онкологии.

«Странами с самым грязным воздухом являются Бангладеш, Пакистан и Индия. Исландия, Финляндия, Эстония, Швеция и Австралия, наоборот, являются странами с самым чистым воздухом», – отмечается в сообщении.

Согласно выводам экспертов, в России хороший воздух, страна попала во вторую десятку стран с самой чистой атмосферой.