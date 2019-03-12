РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. В поселении Томилино Люберец накануне сгорел сарай, пострадавших нет, сообщается на сайте ГУ МЧС России по Московской области.

Одиннадцатого марта в 19:00 в оперативно-дежурную смену центра управления в кризисных ситуациях (ЦУКС) поступило сообщение о пожаре в сарае по адресу: городской округ Люберцы, поселок Томилино, улица Чехова.

«В 19:53 ликвидация последствий пожара. Пострадавших нет», – говорится в сообщении.

В тушении пожара участвовали три единицы техники и 11 человек.