РИАМО – 12 мар. На 89-м километре МКАД произошло столкновение трех легковых автомобилей, в результате происшествия никто не пострадал, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГИБДД ГУ МВД РФ по Москве.

«Сегодня (12 марта – ред.) в 10:30 утра на 89-м километре МКАД столкнулись три легковых автомобиля. Авария без пострадавших», – сказал собеседник агентства.

Он добавил, что на месте ДТП было затруднено движение, которое позднее удалось восстановить.