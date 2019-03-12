РИАМО – 12 мар. Около 300 учеников столичной школы на Каширском шоссе эвакуировали из-за распыленного газового баллончика, сообщает «Интерфакс».

«Около 9:00 в одном из помещений школы неизвестные распылили газовый баллон. В результате за помощью к врачам обратилось несколько учеников», – сказал собеседник агентства.

В настоящее время занятия в школе возобновились, все ученики вернулись в помещения.

Другой источник агентства уточнил, что газовый баллон был распылен в школе №1828 по адресу: Каширское шоссе, дом 55, корпус 7. За помощью к медикам обратились четыре школьника.

Официального подтверждения данной информации нет.