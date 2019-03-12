РИАМО (КОРОЛЕВ) – 12 мар. Подъезд дома на улице Тихонравова в Королеве расписали в стиле картины Архипа Куинджи «Березовая роща», сообщил «РИАМО в Королеве» представитель управляющей компании «Жилсервис».

Картина художника появилась в шестом подъезде дома №38/2 на улице Тихонравова. Жители сами выбрали эскиз и согласовали цвета.

«На создание эскиза собственников вдохновил поход в Третьяковскую галерею, где им особенно понравилось полотно известного художника Куинджи – «Березовая роща». Это уже 26-й подъезд, который мы разрисовали на нашем жилом фонде», – сказал собеседник агентства.

Жители других подъездов дома тоже захотели, чтобы их подъезды разрисовали в стиле картин Куинджи. Художники нанесут рисунки и там.

Для того чтобы в подъезде появились рисунки, необходимо принять такое решение на общем собрании собственников и принести протокол в свою управляющую компанию. На счету дома для этого должно быть достаточно средств.