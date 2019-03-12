РИАМО - 12 мар. Актеры Александр Олешко и Сергей Маковецкий, ректор Театрального института имени Щукина, актер Евгений Князев посетили церемонию прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем в столичном театре имени Вахтангова, передает корреспондент РИАМО.

Этуш скончался 10 марта на 97-м году жизни. Актер будет похоронен на Новодевичьем кладбище.

«Владимир Этуш - неповторимая краска из мозаики актерских работ и настоящих личностей, которые знали, зачем они выходят на сцену, которые могли ответить за каждое свое слово и за каждый поступок. Очень горько, что эта мозаика осыпается, но они завещали нам и учили нас достойно подхватывать знамя. Он в своей жизни не сделал ни одного случайного поступка. Он был очень строгим, принципиальным, добрым, смешливым, ответственным, с удивительным чувством юмора и красивым человеком», - сказал Олешко.

Князев добавил, что Этуш хотел выступать на сцене до последнего дня.

«Если сейчас взять репертуар театра Вахтангова, наш внутренний репертуар, ты мы увидим, что 14 марта стоит спектакль «Бенефис», а в скобках написано «Фальшивая нота», то есть предполагалось, что если Владимир Абрамович будет чувствовать себя неважно, то мы будем играть другой спектакль. Он хотел играть. Он искал себе материал для следующей роли. Он хотел играть и играл до самого последнего момента», - добавил Князев.

Маковецкий отметил, что Этуш прожил насыщенную событиями долгую жизнь.

«Мы сегодня прощаемся с ним, и я думаю: много ли печали? Мне невероятно грустно, что уходит это великолепное поколение. Оно очень мощное, сильное, выдержанное. Но когда человек уходит на 97-м году жизни, став народным артистом Советского Союза, до этого пройдя войну, имея боевые награды. У него прекрасная семья, сила, он еще буквально месяц назад выходил на сцену. Он прожил прекрасную жизнь, он состоялся и как человек, и как артист, как отец и муж. Но главное - как артист и педагог», - отметил Маковецкий.

Народный артист СССР Владимир Этуш родился в Москве 6 мая 1922 года. Со школьных лет он занимался в театральном кружке, а в 1940 году поступил в Театральное училище имени Щукина. На счету Этуша огромное множество ролей в кино. Зрителям он запомнился в комедиях Леонида Гайдая – товарищ Саахов в «Кавказской пленнице» (1966), инженер Брунс в «Двенадцати стульях» (1971), Шпак в фильме «Иван Васильевич меняет профессию» (1973), а также во многих других кинокартинах.

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