РИАМО - 12 мар. В 2019 году в Подмосковье выйдут на линии не менее 1,2 тысячи новых автобусов, сообщил во вторник журналистам министр транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области Алексей Гержик.

«Мы в этом году продолжаем обновлять автобусный парк Подмосковья, мы планируем в этом году не меньше чем 1,2 тысячи машин обновить, которые выйдут на линии. С нового года мы уже обновили более 900 машин и продолжаем этот процесс», – сказал Гержик.

По его словам, Московская область является регионом с самым большим автобусным парком в стране, который насчитывает 10,5 тысяч автобусов.