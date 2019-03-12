РИАМО (КОТЕЛЬНИКИ) – 12 мар. В пристройке к школе №2 Котельников оборудуют танцевальный класс, сообщил глава городского округа Андрей Булгаков на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

«Посетил будущий танцевальный класс в новой пристройке к школе №2. Проверил состояние объекта. Здесь почти полностью завершены отделочные работы. Впереди – пуско-наладка, закупка и монтирование оборудования», – написал Булгаков.

Он добавил, что в этом корпусе будет большой спортивный зал, его планируют сделать с упором на волейбол. Также на одной из стен планируется устроить скалодром.

«Но самое главное – пристройка позволит снизить число учащихся во вторую смену с 14% до 10%. И это только первый наш шаг в решении этого вопроса. Впереди большие планы относительно строительства новых школ», – заключил Булгаков.