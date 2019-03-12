РИАМО – 12 мар. Курс евро упал на Московской бирже во вторник утром ниже 74 рублей впервые с 25 февраля, сообщает Газета.ru.

«В ходе торгов на Московской бирже курс евро упал до отметки в 73,99 рубля. Об этом свидетельствуют данные торгов», – говорится в сообщении.

В последний раз курс евро находился ниже 74 рублей 25 февраля текущего года.

Накануне официальный курс евро расчетами «завтра» снизился на 28,34 копейки и составил 74,2896 рубля.

Курс доллара США составил 65,74 рубля, что на 23,25 копейки ниже уровня закрытия предыдущих торгов.