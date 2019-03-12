РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. В Подольске участникам социального проекта «Школа молодого юриста» 13 марта расскажут о психологическом анализе гражданского дела, присоединиться к лекции смогут все желающие бесплатно, сообщается в группе «Школа молодого юриста – город Подольск» в социальной сети «ВКонтакте».

Социальный проект «Школа молодого юриста» был запущен в 2014 году. Его целью является повышение правовой грамотности молодежи. Каждый учебный год занятий в ходе проекта – это ступень, которая помогает школьникам понять, интересна ли им профессия юриста, а также тонкости юриспруденции.

«В Подольске 13 марта в 18:00 состоится очередная встреча слушателей «Школы молодого юриста». Тема лекции: «Психологический анализ гражданского дела». Спикером выступит практикующий эксперт, который непосредственно составляет экспертизы для суда», – говорится в сообщении.

Участникам будет предложен фрагмент из реальной практики судебного эксперта, содержащий проблему и не имеющий единственного верного решения. На этом занятии участники смогут осмыслить реальную жизненную ситуацию, провести анализ и сделать выводы.

Проходить занятие будет по адресу: улица Комсомольская, дом №1 (в колледже МОКИТ) в аудитории №413. Подробности можно узнать по телефону: 8(915)215-80-61. Вход свободный.