РИАМО - 12 мар. В деревне Степановское городского округа Красногорск нашли труп неизвестного мужчины 40–45 лет, проводится проверка, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

Тело неизвестного без внешних признаков насильственной смерти обнаружили 11 марта.

«Приняты меры к установлению личности неизвестного», – сказал собеседник агентства.

Следственный отдел по Красногорску ГСУ СК России по Московской области проводит проверку.