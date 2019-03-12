РИАМО – 12 мар. Жалобы россиян на дорожные проблемы, такие как ямы, стертая разметка, неработающие светофоры, будут автоматически попадать сотрудникам министерства транспорта России, ведется работа по интеграции соответствующих приложений, пишет во вторник газета «Известия».

В первом полугодии 2019 года мобильное приложение «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) «Карты убитых дорог» будет интегрировано с информационной системой Минтранса России.

«Через несколько месяцев произойдет интеграция, после чего заявки, которые направляются на «Карту убитых дорог», будут моментально перенаправляться на портал «Добродел» и автоматически попадать на стол чиновникам», – заявил координатор проекта ОНФ «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог», депутат Госдумы Александр Васильев.

По словам директора института экономики транспорта и транспортной политики Высшей школы экономики Михаила Блинкина, технически для составления программы ремонтов достаточно лишь провести углубленную диагностику, и формально учет мнения жителей не нужен.

«Однако вовлечение потребителей в решение дорожных проблем и в России, и во всем мире считается полезным делом, даже если это дополняющая или эмоциональная информация. Это нормальный диалог дорожников с потребителями», – подчеркнул эксперт.

В Минтрансе России подтвердили, что работа по интеграции мобильного приложения ведется. Взаимодействие идет по линии РосдорНИИ.

«За время работы сервиса «Карты убитых дорог» выявлено более 2 тысяч проблем, большинство из которых касаются ям (1,3 тысячи). Также граждане России жаловались на то, что отдельные участки дороги находятся в ненормативном состоянии (561), а технологии дорожного ремонта нарушены (65). Недовольство людей вызывали также неправильные размещения люков (53), дорожных знаков (31), разметки (19) и светофоров (13)», – перечисляется в материале.

Васильев уточнил, что эксперты ОНФ в регионах рассматривают каждую проблему, добавленную через приложение. И по каждой направляются обращения в администрации. После того, как дефект устранен, например, заделана яма, эксперты изменяют его статус в приложении. То есть пользователи могут контролировать, как решается волнующий их вопрос.