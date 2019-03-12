РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Воспитанник люберецкого спортивного клуба «Авиатор» Владислав Шефтель представит городской округ Люберцы на финальном первенстве Подмосковья по самбо, сообщил глава муниципалитета Владимир Ружицкий.

«Десятого марта состоялось территориальное первенство Московской области по самбо среди юношей 2005-2006 годов рождения в восточной зоне. Владислав Шефтель не только успешно выполнил задачу отбора на предстоящее финальное первенство области, но и завоевал 1 место в весовой категории до 54 килограммов», – сказал Ружицкий.

Тринадцатилетний спортсмен занимается единоборством более 5 лет. Он многократный участник и призер Московской области. Тренером Шефтеля является президент федерации самбо городского округа Люберцы Виктор Худяков.

Нынешний год объявлен президентом России Годом самбо. Это связано с 80-летним юбилеем единоборства.