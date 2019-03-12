РИАМО - 12 мар. Последняя серия 12-го сезона американского сериала «Теория большого взрыва» выйдет 16 мая, сообщает Газета.ru.

«По данным портала (Deadline – ред.), последний сезон «Теории большого взрыва» закончится эпизодом продолжительностью в один час», – говорится в сообщении.

Сценаристы сериала отметили, что последняя серия будет «грустной».

«Теория большого взрыва» – американский ситком, созданный Чаком Лорри и Биллом Прэди. Премьера прошла 24 сентября 2007 года на канале CBS. Ранее сообщалось, что сериал «Теория большого взрыва» закончится на 12-м сезоне.