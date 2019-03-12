РИАМО - 12 мар. В Московской области с 1 апреля планируют начать работу с целью организации активного отдыха на 25 территориях в лесах, сообщил в ходе заседания регионального правительства во вторник председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

«Мы предлагаем в 2019 году предоставить как минимум 25 лесных участков для создания цивилизованных пляжей, парков, трасс для квадроциклов и снегоходов, кемпингов и иных подобных объектов», – сказал Советников.

Он отметил, что программа по созданию таких территорий будет запущена 1 апреля.

«Летом этого года эти территории уже будут встречать своих гостей», – добавил Советников.