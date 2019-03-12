РИАМО (ПОДОЛЬСК) – 12 мар. Подачу газа планируют возобновить в одном из домов на Садовой улице в микрорайоне Красная горка в Подольске, говорится в сообщении пресс-службы администрации муниципалитета.

По решению комиссии по чрезвычайным ситуациям Московской области на территории всего региона продолжаются проверки газового оборудования. 25 февраля комиссия проверила четыре дома в микрорайоне Красная горка. В отдельных квартирах выявили нарушения в эксплуатации газового оборудования, а также неисправность вентиляции. В случае обнаружения нарушений принималось решение об ограничении подачи газа до устранения неполадок.

«Заместитель главы администрации Подольска по жилищно-коммунальному комплексу Владислав Лукьяненко в рамках муниципального контроля проверил ход работ по ремонту вентиляционных каналов в доме №41 по улице Садовой в микрорайоне Красная горка», – говорится в сообщении.

Ремонт вентканалов в четырех домах на Красной горке начался 27 февраля. До 10 марта работы были выполнены. Параллельно с жителями заключаются договоры на техническое обслуживание внутриквартирного газового оборудования. Газ в дом №41 по улице Садовой планируется запустить в ближайшее время.

После проверки проводимых работ Лукьяненко пообщался с жителями нескольких домов по улице Колхозной. Заданные ими вопросы касались ремонта общего имущества дома, благоустройства дворовой территории, возможности включения домов в программу капитального ремонта, технического обслуживания внутриквартирного газового оборудования и так далее. Он дал необходимые разъяснения, решение многих вопросов было взято на контроль.