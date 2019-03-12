РИАМО - 12 мар. В подмосковном Серпухове в текущем году приведут в порядок привокзальную площадь, территорию озеленят и установят там памятник, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Наиболее интересные и значимые объекты, которые мы будем реализовывать в 2019 году – в городе Серпухов, привокзальная площадь. Здесь будет реорганизовано движение, парковки, зоны ожидания, фонтан, установлен памятник и проведено дополнительное озеленение», – сказал Хайкин.

Кроме этого, будет благоустроен существующий городской парк «Кривякино» в Воскресенске.

Также предусмотрено благоустройство малых городов, в том числе ЗАТО «Власиха», где благоустроят почти 4 гектара территории, включая центральную площадь и набережную возле озера, уточнил Хайкин.