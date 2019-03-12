РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) – 12 мар. Спасатели подмосковных Люберец раз в квартал проводят тактические тренировки в торговых центрах для отработки действий во время чрезвычайных ситуаций, сообщил в интервью «РИАМО в Люберцах» начальник Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» Олег Хатин.

«У нас есть указание губернатора Московской области Андрея Воробьева, по которому мы раз в квартал проводим тренировки в крупных торговых объектах. Работа налажена. Это важно», – сказал Хатин.

Он добавил, что также «Мособлпожспас» проводит тренировки на предприятиях, потому что там пожары особенно опасны. Это нужно для того, чтобы персонал обучился правильным действиям при возгорании.

Хатин пояснил, что сотрудники должны знать, где находится пожарный гидрант, где лучше поставить пожарную машину и развернуть лестницу. Кроме того, именно они занимаются эвакуацией людей и отключением электросетей.

«Данные тренировки мы проводим совместно с управлением по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям администрации Люберец под руководством Владимира Пендюрина», – подчеркнул Хатин.

Он отметил, что у «Мособлпожспас» налажено взаимодействие с коммунальными службами, водоканалом, теплосетями, управляющей компанией «ЛГЖТ».

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