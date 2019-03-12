РИАМО - 12 мар. В 2019 году на территории пяти муниципальных образований Московской области планируют создать пять комплексных парков отдыха в лесах, сообщил в ходе заседания регионального правительства во вторник председатель комитета лесного хозяйства Подмосковья Иван Советников.

«На сегодняшний день комитетом лесного хозяйства Московской области предоставлено более 40 лесных участков муниципальным учреждениям для организации рекреационной деятельности. Вместе с тем в 2019 году мы предлагаем сфокусировать наши организационные и финансовые ресурсы на пяти комплексных парках отдыха в лесах», - сказал Советников.

Он отметил, что комплексные парки появятся в Одинцове, Мытищах, Черноголовке, Люберцах и Подольске.

«Эти муниципальные образования выбраны из того, что развитие парковых зон в них скажется на жизни большого количества жителей Московской области», - добавил Советников.

Как отмечается в презентации к выступлению, работу по созданию пяти комплексных парков планируется завершить до 1 декабря.