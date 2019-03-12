РИАМО - 12 мар. В микрорайоне Железнодорожный подмосковной Балашихи в одной из квартир на улице Свободы обнаружили труп мужчины 1983 года рождения с ссадинами на лице и теле, позже задержали его знакомого, подозреваемого в преступлении, сообщил РИАМО во вторник сотрудник пресс-службы ГУ МВД России по Московской области.

«Одиннадцатого марта в ходе проведения оперативно-разыскных мероприятий <…> за совершенное преступление установлен и доставлен в следственный отдел по городу Балашиха ГСУ СК России по Московской области знакомый убитого – гражданин 1982 года рождения», – сказал собеседник агентства.

По его словам, преступление совершено на почве внезапно возникших неприязненных отношений, в ссоре. Возбуждено уголовное дело по статье 111 УК РФ «Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью».