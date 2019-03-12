РИАМО - 12 мар. В текущем году планируется благоустроить порядка 50 общественных пространств на территории Подмосковья, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.
Он уточнил, что на программу выделено 12 миллиардов рублей, из которых на благоустройство общественных пространств и парков пойдет около 7 миллиардов рублей, на дворы и детские площадки – свыше 3,2 миллиарда рублей.
В прошлом году в регионе благоустроили 66 общественных территорий.
«В соответствии с программой в 2018 году благоустроено 1375 дворов, 250 детских площадок, 66 общественных территорий, 20 парков, 48 въездных групп и почти 700 километров дорожного освещения по программе «Светлый город». Данные изменения коснулись более 3,5 миллионов человек», – заключил Хайкин.
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии