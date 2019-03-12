РИАМО - 12 мар. В текущем году планируется благоустроить порядка 50 общественных пространств на территории Подмосковья, сообщил во вторник на заседании регионального правительства министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин.

«Если говорить о численных показателях, в результате работы 2019 года появится 1260 благоустроенных дворов, 246 детских площадок, 50 общественных территорий, 18 парков. Также будет установлено 10 каруселей и 700 километров дорожного освещения по программе «Светлый город», – сказал Хайкин.

Он уточнил, что на программу выделено 12 миллиардов рублей, из которых на благоустройство общественных пространств и парков пойдет около 7 миллиардов рублей, на дворы и детские площадки – свыше 3,2 миллиарда рублей.

В прошлом году в регионе благоустроили 66 общественных территорий.

«В соответствии с программой в 2018 году благоустроено 1375 дворов, 250 детских площадок, 66 общественных территорий, 20 парков, 48 въездных групп и почти 700 километров дорожного освещения по программе «Светлый город». Данные изменения коснулись более 3,5 миллионов человек», – заключил Хайкин.