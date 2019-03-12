РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. В прошлом году около 230 пожаров произошло на территории обслуживания Люберецкого управления «Мособлпожспас», сообщил в интервью «РИАМО в Люберцах» начальник ведомства Олег Хатин.

«На территории обслуживания (в Лыткарине и в поселениях Малаховка, Красково, Октябрьский Люберец – ред.) в 2018 году зарегистрировали 230 пожаров. В 2017 году их было 228 – это меньше на 0,86 %», – сказал Хатин.

Он пояснил, что в 2018 году в огне погибли 16 человек, а в 2017 году – 11 человек. Количество погибших возросло на 31 %. Также в пожарах получили травмы 23 человека – это на 56 % больше, чем в 2017 году, когда травмы получили 13 человек.

Полную версию интервью читайте по ссылке>>