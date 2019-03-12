РИАМО - 12 мар. За минувшую неделю в Госадмтехнадзор Московской области направлено 45 благодарностей за работу инспекторов в борьбе за чистоту и порядок в регионе, говорится в сообщении пресс-службы надзорного ведомства.

Кроме того, на портал «Добродел» по курируемым категориям поступило 17 благодарственных откликов.

«Высокое качество работы инспекторов ведомства отметили жители Раменского, Ленинского и Пушкинского, Сергиево-Посадского муниципальных районов, а также городских округов Дмитровский, Солнечногорск, Балашиха, Мытищи, Дубна, Егорьевск, Домодедово, Ликино-Дулево, Подольск, Протвино, Химки, Ступино и Красногорск», – отмечается в материале.

Всего с начала 2019 года в Госадмтехнадзор поступило 252 благодарности и наибольшее количество – из Раменского района.