РИАМО - 12 мар. Неизвестный украл часы Rolex стоимостью 705 тысяч рублей у посетителя фитнес-клуба в центре Москвы, говорится в сообщении пресс-службы УВД по ЦАО.

Мужчина 1989 года рождения обратился в правоохранительные органы с соответствующим заявлением. Инцидент произошел на улице Земляной вал, дом 9.

«Из шкафчика фитнес-клуба неустановленное лицо тайно похитило часы Rolex стоимостью 705 тысяч рублей, принадлежащие посетителю, после чего с похищенным с места совершения преступления скрылось», – говорится в сообщении.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по статье «Кража».