РИАМО - 12 мар. За семь лет реализации областного закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области обеспечены 62% нуждающихся, сообщил в ходе круглого стола в Мособлдуме председатель комитета по вопросам охраны здоровья, труда и социальной политики Андрей Голубев.

В Мособлдуме проходит круглый стол «О мерах социальной поддержки многодетных семей в Московской области, в том числе в части выделения земельных участков». Представители уполномоченного по правам человека в Московской области, министерства социального развития Подмосковья, министерства имущественных отношений региона, органов местного самоуправления обсуждают вопросы обеспечения многодетных семей земельными участками, а также рассматривают законодательную инициативу Совета депутатов городского округа Электросталь об установлении «земельного сертификата».

«За семь лет реализации областного закона о бесплатном предоставлении земельных участков многодетным семьям в Московской области обеспечены 23 657 семьи из 37 950, стоящих на учете, что составило 62% нуждающихся. Большая часть случаев непредоставления участков связана с объективными причинами. Будем рассматривать альтернативы для таких семей», – рассказал Голубев.

В ходе круглого стола будет рассмотрен опыт муниципалитетов, лидирующих и занимающих отстающие позиции по вопросам обеспечения земельными участками.

«Основной проблемой остается обеспечение инфраструктурой. Это дорожные сети, электричество, газификация, водопровод. Плюс вопросы, связанные с садами, школами, поликлиниками», – отметила уполномоченный по правам человека в Московской области Екатерина Семенова.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев поручил органам власти уделять особое внимание представлению льгот для многодетных семей.

В 2018 году в Подмосковье органы местного самоуправления обеспечили землей 2289 многодетных семей. На социальную поддержку этой категории населения ежегодно в регионе расходуется около 15 миллиардов рублей. В целом многодетным семьям в Московской области оказывают более 30 мер социальной поддержки, из них десять разработаны специально для этой категории льготников.