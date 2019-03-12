РИАМО (ЛЮБЕРЦЫ) - 12 мар. Сотрудники Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» в прошлом году спасли свыше 60 человек в Лыткарине, поселениях Малаховка, Красково и Октябрьский, сообщил в интервью «РИАМО в Люберцах» начальник ведомства Олег Хатин.

«Личный состав дежурных караулов Люберецкого территориального управления «Мособлпожспас» в 2018 году спас 62 человека. В 2017 году число спасенных было меньше – 26, то есть результат значительно улучшился», – сказал Хатин.

Он добавил, что за два месяца текущего года на территории обслуживания произошло 78 пожаров, в результате которых погибли четыре человека, трое получили травмы.

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