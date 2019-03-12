РИАМО - 12 мар. В Подмосковье на программу благоустройства выделили порядка 12 миллиардов рублей, все работы должны быть проведены в установленные сроки, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Благоустройство общественных территорий, большая программа, мы в региональном бюджете выделили на нее порядка 12 миллиардов рублей. Сейчас неминуемо наступает сезон, и наша задача, руководства министерства благоустройства, обеспечить своевременное выполнение всех программ», - сказал Воробьев.

Он подчеркнул, что и начало, и окончание работ должно быть сделано в установленный срок.

Ранее министр благоустройства Московской области Михаил Хайкин сообщал, что подмосковные города подадут более 20 заявок на Всероссийский конкурс лучших проектов создания комфортной городской среды в малых городах и исторических поселениях в 2019 году.