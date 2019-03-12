© РИАМО
, Николай Корешков
На основной сцене столичного театра имени Вахтангова проходит церемония прощания с народным артистом СССР Владимиром Этушем.
© РИАМО
, Николай Корешков
Он скончался 9 марта на 97-м году жизни в одной из московских больниц, куда его отвезли накануне.
© РИАМО
, Николай Корешков
Вдова Владимира Этуша Елена принимает соболезнования от друзей артиста и его коллег.
© РИАМО
, Николай Корешков
Внутри театра немного приглушен свет. На основной сцене театра на постаменте стоит гроб с телом ушедшего артиста.
© РИАМО
, Николай Корешков
С одной стороны от гроба стоит десяток венков. С другой расставлены стулья для семьи и близких Этуша.
© РИАМО
, Николай Корешков
Чуть поодаль поставили микрофон для тех, кто хочет сказать теплые слова об артисте.
© РИАМО
, Николай Корешков
Этуш был актером широчайшего диапазона – трагик, клоун, мастер гротеска. У него были говорящие глаза, которые в минуты молчания шептали, умоляли, кричали.
© РИАМО
, Николай Корешков
Владимир Абрамович был замечательным педагогом, воспитавшим не одного поколение актеров. Его ученики, ставшие известными, вспоминают своего наставника с уважением и благодарностью.
© РИАМО
, Николай Корешков
Народного артиста СССР Владимира Этуша после кремации похоронят в семейной могиле на Новодевичьем кладбище в Москве 13 марта.
© РИАМО
, Николай Корешков
На похоронах и кремации будет присутствовать только семья артиста.
Увидели ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите "Ctrl+Enter"
Комментарии
Авторизуйтесь, чтобы оставлять комментарии