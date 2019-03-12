РИАМО - 12 мар. Чаще всего за прошедшую неделю жители Московской области оставляли жалобы на портале «Добродел» на уборку снега, на втором месте по числу жалоб обращения, связанные с ямами на дорогах, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«Если мы посмотрим на тематики, которые волновали наших жителей, то видим, что на первом месте у нас то, что связано с уборкой снега. По-прежнему тематика лидирует. На второе место вышла проблематика, связанная с ямами на дорогах», – сказал Рымар.

По его мнению, с таянием снега прогнозируется увеличение обращений, связанных с ямами на дорогах.

«Среди новых тематик в нашем топе мы видим, что жителей начали волновать проблемы благоустройства дворов», – добавил Рымар.

По его словам, также увеличилось количество жалоб, связанных с подтоплением территорий.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.