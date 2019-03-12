РИАМО - 12 мар. В Подмосковье пройдет очередной семинар Сбербанка, который будет посвящен новым системам управления и цифровой экономике, сообщил во вторник на заседании регионального правительства губернатор Московской области Андрей Воробьев.

«Семинар в Сбербанке. Очередная сессия, которая будет преимущественно посвящена новым системам управления, цифровой экономике, работе нашего центра управления региона - ЦУРа, как мы его называем. Но самое главное, что эта работа ЦУРа здесь, в доме правительства Московской области, безусловно повлечет изменение - более совершенное управление на местах», - сказал Воробьев.

По словам Воробьева, цель всех преобразований - предотвращать какие-либо сезонные проблемы, жалобы, которые, в частности, рассматриваются и на заседании правительства.

«И, конечно, сделать так, чтобы работа муниципальных и региональных органов власти во всех отраслевых направлениях велась слаженно и эффективно», - подчеркнул Воробьев.

По данным пресс-службы губернатора и правительства Подмосковья, семинар пройдет 16 марта.