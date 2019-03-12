РИАМО - 12 мар. За минувшую неделю на подмосковном портале «Добродел» зарегистрировались порядка 10 тысяч новых пользователей, поступило около 8 тысяч обращений, сообщил во вторник в ходе заседания регионального правительства министр госуправления, информационных технологий и связи Подмосковья Максим Рымар.

«За прошлую неделю мы получили почти 10 тысяч регистраций новых пользователей. Сказались праздники – цифры немного меньше, чем обычно в этом году. Мы привыкли (фиксировать - ред.) в районе 15 тысяч, но все равно это очень большой показатель», – сказал Рымар.

Он отметил, что от пользователей за прошедшую неделю поступило около 8 тысяч обращений.

«Несмотря на праздники, хорошо были отработаны жалобы, которые поступили до этого. Мы ответили практически на 15 тысяч сообщений о проблемах. Достаточно хороший показатель. Мы отвечаем больше, чем поступает новых жалоб», – отметил Рымар.

По его словам, количество ответов, с которыми жители не согласны, сократилось по сравнению с предыдущим отчетным периодом почти на 20%.

Портал «Добродел» был запущен в 2015 году для обратной связи с жителями муниципалитетов Московской области и оперативного решения проблем на местах. В течение двух дней сообщение проходит обработку на портале и рассматривается профильным ведомством. Ответы ведомств предоставляются заявителям в течение восьми рабочих дней.