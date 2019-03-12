РИАМО - 12 мар. Сведения в отношении ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков по факту нарушения условий исполнения контракта, говорится в сообщении пресс-службы управления Федеральной антимонопольной службы по Московской области.

Ведомство рассмотрело сведения, представленные ГУ «Московское областное региональное отделение фонда социального страхования Российской Федерации», в отношении ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» для включения в реестр недобросовестных поставщиков.

«Согласно представленным сведениям, учреждение заключило с обществом контракт на выполнение работ по изготовлению ортопедической обуви для инвалидов. В связи с нарушением ООО «Транснациональная фармацевтическая компания» условий исполнения контракта, отделение фонда социального страхования расторгло контракт в одностороннем порядке», – говорится в сообщении.

На заседании комиссии Московского областного УФАС общество не представило документы, свидетельствующие об устранении нарушений условий контракта в установленный законом срок.

Выслушав доводы лиц, участвовавших в рассмотрении сведений, и изучив представленные доказательства, управление ФАС пришло к выводу, что сведения в отношении компании подлежат включению в реестр недобросовестных поставщиков.