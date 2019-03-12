РИАМО - 12 мар. Член Совета Федерации ФС РФ Алексей Пушков оценил слова главы Федеральной антимонопольной службы РФ Игоря Артемьева о значительных переплатах россиян за ЖКХ, отметив, что не удивлен этому факту, сообщает Газета.ru.

Ранее глава Федеральной антимонопольной службы Игорь Артемьев сказал, что по большинству коммунальных позиций россияне давно переплачивают больше 100% себестоимости. По его словам, сегодня встречаются ситуации, когда в соседних деревнях тарифы отличаются в десятки раз.

«Не удивлен, зная, как работают управляющие компании», – написал Пушков в своем Twitter-аккаунте.

Он уточнил, что управляющие компании в стране не позволят себе «ошибиться» в пользу россиян.

По мнению Артемьева, для того, чтобы разрешить ситуацию с переплатами, одних правительственных актов недостаточно, необходимо принять закон об основах тарифного регулирования.