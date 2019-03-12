РИАМО - 12 мар. Неизвестный мужчина сковал пенсионерку наручниками в ее квартире на севере столицы, но сбежал, так и не взяв денег, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел на улице Острякова, дом 8.

«В квартиру позвонил и вошел неизвестный, потребовал у пенсионерки 1947 года рождения передать ему деньги и надел ей на руки наручники. После того, как женщина передала ему 100 тысяч рублей, неизвестный, ничего не взяв, скрылся», – сказал собеседник агентства.

По факту разбоя возбуждено уголовное дело. Идет розыск подозреваемого, добавил он.