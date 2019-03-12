РИАМО – 12 мар. Экологические сказки подмосковного проекта «Хранимиры» продолжат выпускать в аудиоформате, в течение месяца планируют озвучить еще шесть книг, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Проект «Хранимиры» стартовал в 2017 году по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области. На страницах сказок детский писатель и психолог Елена Журек создала мир существ, стоящих на защите природы, – хранимиров. Сейчас проект стал мультиформатным, вобрав в себя аудиокниги, конкурсы, спектакли, игры, квесты, фестивали, которые проходят уже по всей России.

«Сейчас в аудиоформате существуют четыре книги, в течение месяца будут записаны оставшиеся шесть. Все сказки озвучивает их автор - Елена Журек», - сказала руководитель проекта Александра Кудзагова.

На сайте проекта https://hranimiry.ru/books/ уже доступны для бесплатного прослушивания книги «Хранимиры. Начало», «Хранимиры. Живая вода», «Большой пожар» и «Мы не поросята».