РИАМО – 12 мар. Число камер в Москве, фиксирующих непропуск пешеходов водителями, до лета возрастет в десятки раз, пишет «Российская газета».

«До конца мая ЦОДД планирует установить еще 50–70 таких комплексов (фиксирующих непропуск пешеходов – ред.) по всей Москве. Три комплекса уже работают с прошлого года, еще шесть появятся до конца месяца, остальные до конца мая», – говорится в материале.

Комплексы фотовидеофиксации будут установлены в местах, где отмечена высокая аварийность, связанная с наездами на пешеходов на нерегулируемых зебрах. Места будет определять столичная Госавтоинспекция.

В настоящий момент три камеры работают в СЗАО, ЮВАО и ВАО. Первая тестовая камера заработала в конце 2016 года.

На пешеходном переходе до установки камеры за год произошло более трех наездов на пешеходов на переходе. А после установки камеры в этом месте не произошло ни одного ДТП с участием пешеходов, отметили в Центре организации дорожного движения.

Всего в России сегодня функционируют 10,8 тысячи стационарных и 3,9 тысячи передвижных камер для фиксации нарушений ПДД.