РИАМО - 12 мар. В столичном районе Восточное Измайлово демонтировали три незаконные пристройки к административному зданию, которые были возведены без разрешительной документации, говорится в сообщении пресс-службы Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы.

Пристройки возвели к административному зданию, которое находится по адресу: 12-я Парковая улица, владение 6, строение 1.

«Пристройки были возведены на земельном участке незаконно – без разрешительной документации. Земельный участок под размещение данных объектов не предоставлялся», – сказал начальник Госинспекции по недвижимости Владислав Овчинский.

Органами исполнительной власти приняты меры по освобождению территории от незаконно размещенных объектов.

«В настоящее время работы по демонтажу незаконно возведенных некапитальных объектов выполнены в полном объеме, самострой ликвидирован», – подчеркнул Овчинский.