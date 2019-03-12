РИАМО – 12 мар. Две новые книги в рамках подмосковного проекта «Хранимиры» - «Хранимиры. Заповедная земля» и «Хранимиры. Потерянный ветер» - выпустили на шрифте Брайля, сообщается на официальном портале правительства Московской области.

Проект «Хранимиры» стартовал в 2017 году по инициативе министерства экологии и природопользования Московской области. На страницах сказок детский писатель и психолог Елена Журек создала мир существ, стоящих на защите природы, – хранимиров. Сейчас проект стал мультиформатным, вобрав в себя аудиокниги, конкурсы, спектакли, игры, квесты, фестивали, которые проходят уже по всей России.

«Книги, как и первые две, разосланы в специализированные библиотеки и школы для слепых и слабовидящих детей по всей стране. Каждая вышла тиражом 450 экземпляров, это большой тираж для рельефно-точечного шрифта», — сказала руководитель проекта Александра Кудзагова.

Всего в рамках серии «Хранимиры» было выпущено четыре книги для незрячих детей. Общий тираж составил 1,8 тысячи экземпляров.

Книги «Хранимиры. Начало» и «Хранимиры. Живая вода» стали первым в России фэнтези и одними из немногих современных детских художественных книг, выпущенных с использованием рельефно-точечного шрифта для незрячих юных читателей.