РИАМО - 12 мар. Неизвестный напал с ножом на подростка в столичном районе Отрадное, юношу госпитализировали, сообщил РИАМО во вторник представитель пресс-службы ГУ МВД РФ по Москве.

Инцидент произошел вечером 11 марта по адресу: Юрловский проезд, дом 19, где с порезом шеи обнаружили несовершеннолетнего 2001 года рождения. Его госпитализировали в больницу.

«Установлено, что 11 марта в 20:04 неизвестный неустановленным предметом причинил указанное ранение подростку, после чего скрылся. Подозреваемый 1969 года рождения был задержан в подъезде дома неподалеку и для дальнейшего разбирательства доставлен в ОМВД», – сказал собеседник агентства.

По факту нападения проводится доследственная проверка, добавил он.