РИАМО - 12 мар. MosCode Festival, который объединит более 350 студентов из 25 стран для тренировки перед ежегодным финалом чемпионата мира по программированию ICPC, состоится в Москве на базе Физтехпарка 16–17 марта, говорится в сообщении пресс-службы центра развития ИТ-образования Московского физико-технического института (МФТИ).

Как уточняется в материале, в столицу приедут студенты из Германии, Литвы, Латвии, Китая, США, Италии, Сингапура, Бразилии, Эстонии, Сирии, Белоруссии и других стран.

«Фестиваль поддержали лидеры отечественной IT-индустрии: цифровым партнером выступила компания «Мегафон», партнером MosCode – компания Acronis. Соревнования также поддержали московский центр исследований компании Huawei, компании JetBrains и «Яндекс», – отмечается в материале.

В преддверии командного тура, 16 марта, впервые в рамках фестиваля будет представлен трек по искусственному интеллекту, организованный совместно с проектом лаборатории нейронных систем и глубокого обучения iPavlov. В нем примут участие студенты, знакомые с основами нейросетей и машинного обучения.

Торжественное открытие фестиваля MosCode состоится 17 марта. Участники в составе команд по три человека в каждой напишут пятичасовое соревнование, состоящее из двенадцати алгоритмических задач по правилам чемпионата мира ICPC. Особенностью фестиваля станет состязание между командами, представляющими технологические компании: Google Europe, «ВКонтакте» и другие.

Большинство участников фестиваля MosCode проходили отборочные этапы. Автоматически на фестиваль были допущены команды-финалисты ICPC сезона 2018-2019, 30 команд от университетов, представленных на Moscow Programming Contest, и команды, участвующие в восьмидневных сборах Moscow Pre-Finals Workshop ICPC 2019 на кампусе МФТИ.

Фестиваль MosCode – часть международной образовательной программы Moscow Workshops ICPC, которая включает тренировочные сборы по программированию в шести точках мира, онлайн-курсы, программы для школьников.

В фестивале 2018 года приняли участие 300 человек из 41 университета 19 стран. Сборы проходили в Испании, Индии, Белоруссии, Москве, Владивостоке и впервые в Пекине.

Финал ICPC 2019 состоится c 31 марта по 4 апреля в Порту, Португалии.