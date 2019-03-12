РИАМО - 12 мар. Автомобилистов в столице призвали быть особенно внимательными и острожными на дорогах во вторник, сообщается в Twitter-аккаунте московского транспорта.

Во вторник в Москве и Подмосковье ожидается облачная погода с прояснениями, температура воздуха составит от минус 4 до плюс 1 градуса.

«На улице минус 2 градуса, облачно. Днем ожидается похолодание до минус 3 градусов, переменная облачность, небольшие осадки. Будьте внимательны и осторожны на дорогах», – говорится в сообщении.

Ранее синоптики объявили на вторник «желтый» уровень опасности погоды из-за сильных порывов ветра до 15 метров в секунду.