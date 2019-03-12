РИАМО - 12 мар. Фестиваль «Московская Масленица», который прошел в столице с 1 по 10 марта, посетили 4,9 миллиона человек, они съели 400 тысяч порций блинов и оладий, говорится в сообщении пресс-службы оргкомитета цикла городских уличных мероприятий «Московские сезоны».

«В центре праздника все эти дни были блины! Гости «Московской Масленицы» приобрели 400 тысяч порций блинов и оладий, приготовленных по традиционным и оригинальным рецептам. Это на 60% больше, чем было продано на фестивале в прошлом году», — говорится в сообщении.

Рестораны-участники также продали 220 тысяч порций шашлыка. В рамках кулинарного праздника на Манежной площади гости фестиваля попробовали более 1,5 тысяч порций узбекского плова, 1350 порций паэльи с морепродуктами, 900 стейков и 750 порций борща в «тарелках» из хлеба. Было также реализовано 750 литров горячих напитков, приготовленных на дровяном гриле.

«Погода в дни праздника не сильно радовала москвичей и гостей солнцем и теплом, поэтому все, кто пришел на фестивальные площадки, с удовольствием приобретали разнообразные горячие напитки: всего их было продано свыше 115 тысяч литров», — добавляется в сообщении.

На площадках фестиваля также прошли 200 фуд-шоу.

Посетители мероприятия приобретали и продукты к домашнему столу. За время фестиваля было продано более 2 тысяч килограммов сыров и молочных продуктов, около 1,5 тысяч килограммов рыбы и морепродуктов и примерно 1,17 тысячи килограммов мясной гастрономии и мясных деликатесов.

«Вниманием пользовались творческие и развивающие программы, которые были организованы специально для детей. Организаторы мероприятия провели 1506 кулинарных, творческих и ремесленных мастер-классов, на которых побывали более 21 тысячи посетителей. На кулинарных уроках под руководством опытных поваров дети приготовили 6 тысяч блинов, которыми лакомились сами и угощали своих близких. Также профессиональные мастера помогли детям сделать свыше 8 тысяч поделок в подарок родителям и друзьям», — уточняется в сообщении.

Около 285 тысяч человек покатались на каруселях. 160 тысяч посетителей посмотрели 350 красочных выступлений, которые прошли на сценах фестиваля. Перед посетителями выступили более 400 артистов, музыкантов и театральных деятелей. Серию кукольных спектаклей на площадках фестиваля представил театральный проект «Золотая маска» в городе».

Гости фестиваля «Московская Масленица» могли также принять участие более чем в 50 спортивных соревнованиях, народных играх и веселых гуляниях. За 10 дней фестиваля в подвижных забавах приняли участие более 80 тысяч посетителей.

Для посетителей «Московской Масленицы» также организовали более 50 бесплатных экскурсий.